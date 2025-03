'Mijn Eerste Reis' vrijdag met Joris Brys

Radio- en televisiepresentator Joris Brys herbeleeft zijn roadtrip door Canada. Na het onverwachte overlijden van zijn vader in 2012 besliste de toen 23-jarige Joris om twee maanden solo door Canada te trekken.

Zo trad hij in de voetsporen van zijn papa, die in zijn twintiger jaren hetzelfde deed. In de adembenemende natuur van de Rocky Mountains probeerde hij zijn verdriet een plaats te geven.

'Mijn Eerste Reis', vrijdag 28 maart om 20.40 uur op VRT 1.