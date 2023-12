'Mijn Eerste Reis' donderdg met Sep Vanmarcke

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Ex-wielrenner Sep Vanmarcke trekt, net zoals tijdens zijn allereerste vakantie in 1996, de Franse Alpen in. Hoewel de familie Vanmarcke het niet zo breed had, genoten ze er van verschillende prachtige gezinsvakanties.

Sep ontplooide zich er onder de vleugels van zijn ouders, drie oudere broers en zus tot profwielrenner. Sep moest in juli 2023 per direct stoppen met koersen vanwege hartproblemen en kan zo terugblikken op een boeiende jeugd én een geslaagde carrière.

'Mijn Eerste Reis', donderdag 7 november om 20.45 uur op VRT 1.