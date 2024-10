Midweek vol Europees voetbal Live op Play Sports en Play 6

Na de interlandbreak is het clubvoetbal terug en dat wil ook zeggen dat de Europese toernooien hervatten. Bij Play Sports en Play 6 geniet je drie dagen lang van Europees topvoetbal, want het beste uit de Champions League, Europa League en Conference League komt er aan bod.

Op dinsdag meldt Play Sports zich in de Champions League eerst vanuit het mondaine Monaco, waar Rode Ster op bezoek komt. De Monegasken van onze landgenoot Eliot Matazo zijn nog ongeslagen en klopten op de eerste speeldag Barcelona, terwijl Rode Ster in Frankrijk op zoek gaat naar zijn eerste punt. Maar dé affiche van die avond vindt plaats in het futuristische Bernabéu-stadion, waar met Real Madrid en Dortmund de twee finalisten van vorig seizoen elkaar in de ogen kijken. Gastheer Bart Raes loodst u samen met analisten Hein Vanhaezebrouck en Eric Van Meir doorheen deze geweldige voetbalavond. Tim Wielandt en Filip Joos zijn de commentatoren.

Dennis Xhaët opent een dag later de Play Sports-studio voor Atalanta – Celtic. Ofwel: Charles De Ketelaere tegen Arne Engels. Analisten Frank Boeckx en Mike Vanhamel leggen de prestaties van onze Rode Duivels onder het vergrootglas, en schakelen later die avond door naar Leipzig, waar Liverpool op bezoek komt. De Engelsen zetten voorlopig nog geen stap verkeerd op het kampioenenbal, terwijl de Duitsers verrassend genoeg puntenloos zijn. Aan onze landgenoten Loïs Openda, Arthur Vermeeren en Maarten Vandevoordt om daar verandering in te brengen. Aan Jelle Tack en Philippe Crols om commentaar te geven bij deze wedstrijden.

Op donderdag begint de voetbaldag al vroeg, want om 16.30u gaat Cercle Brugge tegen het IJslandse Vikingur Reykjavik op zoek naar een 6 op 6 in de Conference League. Die wedstrijd is live te volgen op Play Sports. Datzelfde geldt voor KAA Gent – Molde, later op de avond.

Vanaf 18.10u opent Gilles De Coster zijn Europese studio op Play 6. Bob Peeters en Hein Vanhaezebrouck zorgen voor de analyses. Sidekick Carl Dircksens brengt dan weer de humoristische noot én warme hapjes. Eerst kijken ze of Union zijn eerste zege in de Europa League kan pakken, op bezoek bij het Deense Midtjylland. Later op de avond verdedigt Anderlecht zijn maximum tegen Ludogorets, het team dat de voorbije 13 seizoenen kampioen van Bulgarije werd. Bram Lambert en Bart Raes geven commentaar.

Behalve deze omkaderde wedstrijden is er deze week nog veel meer te zien op Play Sports. Op dinsdag gaat Johan Bakayoko met PSV op bezoek bij PSG en komen ook de wedstrijden van Arsenal (Leandro Trossard) en Aston Villa (Youri Tielemans & Amadou Onana) aan bod. Woensdag is het de beurt aan Jérémy Doku en Kevin De Bruyne van Manchester City. Zij ontvangen Sparta Praag. En op donderdag is het uitkijken naar Fenerbahçe – Man. United. José Mourinho met Fenerbahçe tegen de club waarmee hij in 2017 de Europa League won!

En zoals steeds sluit Play Sports elke Europese avond af met een highlightsmagazine. Voor wie echt niks wil missen! Play Sports en Play 6, Home of European Football.

Dinsdag 22 oktober

Play Sports 4, 15u55: UEFA Youth League, Real Madrid - Dortmund

Play Sports 4, 18u05: Champions League Magazine

Play Sports 4, 18u30: Studio LIVE, Champions League: Monaco - Rode Ster

Play Sports 4, 20u40: Studio LIVE, Champions League: Real Madrid - Dortmund

Play Sports 4, 23u25: Europa & Conference League Magazine

Play Sports 5, 20u50: LIVE, Champions League: PSG - PSV

Play Sports Golf, 20u50: LIVE, Champions League: Arsenal - Shakhta

Play Sports 7, 20u50: LIVE, Champions League: Aston Villa - Bologna

Play Sports 1, 20u50: LIVE, Champions League: Juventus - Stuttgart

Play Sports 2, 20u50: LIVE, Champions League: Girona - Slovan Bratislava

Play Sports 3, 20u50: LIVE, Champions League: Sturm Graz - Sporting

Woensdag 23 oktober

Play Sports 4, 18u05: Champions League Magazine

Play Sports 4, 18u30: Studio LIVE, Champions League: Atalanta - Celtic

Play Sports 4, 20u40: Studio LIVE, Champions League: Leipzig - Liverpool

Play Sports 4, 23u25: Europa & Conference League Magazine

Play Sports 5, 18u35: LIVE, Champions League: Brest - Leverkusen

Play Sports 5, 20u50: LIVE, Champions League: Man. City - Sparta Praag

Play Sports Golf, 20u50: LIVE, Champions League: Atletico - Lille

Play Sports 7, 20u50: LIVE, Champions League: Benfica - Feyenoord

Play Sports 1, 20u50: LIVE, Champions League: Young Boys - Inter

Play Sports 2, 20u50: LIVE, Champions League: Salzburg - Dinamo Zagreb

Donderdag 24 oktober

Play Sports 1, 16u25: LIVE, Conference League: Vikingur - Cercle Brugge

Play Sports 1, 18u40: LIVE, Conference League: Panathinaikos - Chelsea

Play Sports 1, 20u55: LIVE, Europa League: Fenerbahce - Man. United

Play Sports 1, 23u30: Europa & Conference League Highlights

Play 6, 18u10: Studio LIVE, Europa League: Midtjylland - Union

Play 6, 20u55: Studio LIVE, Europa League: Anderlecht - Ludogorets

Play Sports 2, 18u40: LIVE, Europa League: Midtjylland - Union

Play Sports 2, 20u55: LIVE, Europa League: Anderlecht - Ludogorets

Play Sports 3, 18u40: LIVE, Conference League: KAA Gent - Molde