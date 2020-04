Michel Wuyts en José De Cauwer klaar voor 'DeRonde2020'

Michel Wuyts en JosÚ De Cauwer klaar voor 'DeRonde2020'

Foto: Sporza © VRT 2009

De echte 'Ronde van Vlaanderen' is voorlopig uitgesteld, als gevolg van de maatregelen die de federale regering genomen heeft om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. EÚn en Sporza verwennen de wielerfans met de eerste virtuele editie ooit.

Het vernieuwend initiatief komt van Sporza en Flanders Classics. Zij zijn samen op zoek gegaan naar een waardig alternatief dat ook boeiend is voor fans en renners. Hoewel fietsen in groep al een tijdje niet meer is toegestaan, kunnen zij zondagnamiddag genieten van een eerste virtuele editie van Vlaanderens Mooiste voor profrenners aan: 'DeRonde2020' – een koers vanuit hun kot. Thuis op de rollen rijden kan immers nog wél.



Sporza en Flanders Classics werken voor dit concept samen met technologiepartners Bkool en Kiswe. Bovendien zetten ook de deelnemende ploegen hun schouders onder dit unieke concept. Ze waren zonder aarzelen bereid mee te werken en doen dit bovendien gratis.



'DeRonde2020' is zondag 5 april te zien zijn op Eén vanaf 15.30 uur. Een uur later zal een virtuele Ronde van Vlaanderen winnaar 2020 gekroond worden. In een gesloten rit voor enkel profrenners, rijden 13 profs de laatste 32 km van De Ronde virtueel tegen elkaar, thuis op de rollen.



Koers zou geen koers zijn zonder commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer en dus zijn beiden van de partij om ook het verhaal van deze unieke Ronde van Vlaanderen te vertellen. En we kijken bovendien live mee bij de deelnemende renners wanneer ze de virtuele Oude Kwaremont en Paterberg bedwingen.



'DeRonde2020', zondag 5 april om 15.30 uur op Eén, voorafgegaan door 'Sporza Retro: De Ronde van Vlaanderen' om 13.35 uur. Om 16.30 uur volgt 'De Ronde 103'.