Michael Palin eindigt zijn reis in de sahara

Foto: Canvas - © VRT 2021

Michael Palin blikt in 'Travels of a Lifetime' terug op vier van zijn populairste reisreeksen: 'Around the World in 80 Days', 'Pole to Pole', 'Full Circle' en 'Sahara'. Zondag is de Sahara aan de beurt.