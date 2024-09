Mexicaans zuiveringsritueel eerste test voor believer Larissa en 'totaal niet spirituele' Simen in 'Blind Getrouwd'

Alsof hun eerste date - meteen een huwelijk nota bene - nog niet heftig genoeg was, gaan alle 'Blind Getrouwd'-deelnemers op dubbeldate. Simen (32) en Larissa (30) duiken de Mexicaanse jungle in met Thomas (31) en Karlien (31), en op Belgische bodem ontmoeten Jidse (27) en Jorina (32) - die er net hun huwelijksnacht op hebben zitten - de andere newlyweds Jonas (29) en Britt (26) voor het eerst.

Na weken van onzekerheid hét moment voor de jongelui om eens te horen hoe het 'Blind Getrouwd'-avontuur de anderen bevalt.

Op huwelijksreis in Mexico trekken Simen en Larissa diep de tropische jungle in voor een kookles bij de Maya’s. 'Maar als je Simen eten voorschotelt, durft die geen neen zeggen', schat Larissa haar kersverse man al goed in. Want inderdaad: people pleaser Simen wil de locals niet teleurstellen en waagt zich aan een (iets te) stevige pikante hap. Als er al enige vlinders begonnen te fladderen in z’n buik, werden die nu kapot geroosterd. 'Dit brandt echt letterlijk mijn ziel binnen', puft de sympathieke grondwerker.

Nadat Thomas en Karlien dichter naar elkaar toe groeien tijdens een hike met locals, gaan ze met Simen en Larissa op double date, een moment waarop vooral Larissa zit te wachten: 'Ik kijk er wel naar uit om hen terug te zien en eens te polsen hoe het bij hen gaat. Ik heb er toch wel nood aan om eens van hen te horen hoe zij erin staan en of ik de enige ben die ligt te piekeren dat ik nog niets voel', aldus de goedlachse kinderbegeleidster.

Na een drankje samen, ruilen de 2 koppels de drukte van de bruisende stad in voor een nieuw avontuur in de jungle. Op uitnodiging van de Maya's ondergaan ze een spiritueel zuiveringsritueel, gevolgd door een reiniging in een zweethut. Een activiteit die vooral bij Simen de wenkbrauwen doet fronsen: 'Ik ben totaal niet spiritueel, to-taal niet. Ik geloof in de wetenschap. Kom dus niet af met een steen die één of andere kracht geeft en je tegen je hoofd moet houden ofzo, neen, to-taal niet.' En zo is het eerste grote verschil tussen Simen en Larissa een feit: zij is wel heel spiritueel en gaat flink op in het ritueel.

'Blind Getrouwd', maandag 30 september om 20.35 uur op VTM.