Metejoor bezorgt patiënt Enes een onvergetelijk moment in 'Een Echte Job'

De eerste stageweek in 'Een Echte Job' loopt nu donderdag op z'n eind. Het is duidelijk dat stagiaires Frances Lefebure, Joris van Rossem, Stefaan Degand, Jonas Van Geel en Nora Gharib nog veel te leren hebben, maar stilletjes aan vindt iedereen zijn draai op de eigen afdeling.

In het revalidatiecentrum heeft mentor Bart een verrassing in petto voor Joris. Hij mag de 26-jarige Enes meenemen naar buiten voor een fietstochtje. En dat levert veel plezier op bij Enes, maar ook bij Joris zelf. 'Enes zo te horen lachen en de fonkeling in zijn ogen zien, dat zal me altijd bijblijven. Je voelt dat je op dat moment echt iets betekent voor iemand anders.'

Op de afdeling pediatrie verblijven drie jonge meisjes die kampen met ondervoeding als gevolg van anorexia. Stefaan en zijn mentor Hannelore bereiden hun maaltijden minutieus voor en houden toezicht tijdens het eten. 'Ik heb geprobeerd om een gesprek te voeren maar ze zijn heel stil en gesloten', vertelt Stefaan. Wanneer hij tijdens de middagactiviteit de wondere wereld van de macramé leert kennen, slaagt hij er toch in om voorzichtig contact te leggen met de meisjes. 'Je probeert gewoon te luisteren naar waarom ze niet willen eten zonder daar een oordeel over te hebben. In hun leven hebben ze al alle kleuren van de regenboog meegemaakt als het daarover gaat.'

Jonas krijgt tijdens zijn shift op de geriatrie te horen dat een van de patiënten overleden is. Zijn mentor moet het moeilijke nieuws brengen aan de familie en dat gesprek komt ook bij Jonas hard binnen: 'Dit is echt heftig. Plots is de dood echt heel concreet.' Nora valt op de afdeling neurochirurgie van de ene verbazing in de andere. Ze mag een blaasscan uitvoeren en steekt tussendoor de patiënten een hart onder de riem. Op oncologie bouwen Frances en haar collega’s een feestje voor Monique die haar laatste chemo krijgt: 'Dat is echt zo absurd maar ook zo leuk. Het lijkt onlogisch want normaal ben je blij als je niet ziek bent', vertelt Frances.

