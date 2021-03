Met 'Kat Zonder Grenzen' naar de parenclub

Kat ontmoet woensdag mensen die geloven in de vrije liefde. Tamara is polyamoreus en heeft een relatie met twee mannen. Tamara is gelukkig met haar twee mannen, maar de buitenwereld heeft volgens haar vaak een vertekend beeld van hoe het eraan toegaat in zo een polyamoreuze relatie.

Net als Alberto heeft ook Ivan zijn eigen sleutel van Tamara’s appartement…

Ook Tom en José geven Kat een inkijk in hun liefdesleven. Ze hebben een open relatie en seksuele betrekkingen met andere partners. José is biseksueel en dat is één van de redenen waarom ze graag swingt. Kat brengt samen met hen een bezoek aan de parenclub waar ze vaste klant zijn. En ook aan tafel praten bekende vrienden als Margriet Hermans, Joke Devynck, Axel Daeseleire en Jan Jaap Van der Wal openhartig over hun liefdesleven. Zo vertelt Margriet Hermans onder meer dat ze per ongeluk in een parenclub belandde met haar broer, om een koffietje te drinken... 'Kat zonder Grenzen', woensdag 31 maart om 21.35 uur bij Play4.