Meral danst in 'Come Dance With Me' met papa Bayram na zwaar auto-ongeluk

Vorige week liep het 'Come Dance With Me'-avontuur voor Ellen en Emma jammer genoeg op een eind. Vanavond dansen nog 10 duo's verder om de winnaar te worden en 25.000 euro mee naar huis te nemen.

De drie J's delen de punten uit: James, Jeny en Jan. Maar deze week rekenen we op een ander J ter vervanging van Jan Kooijman, Joanna Leunis. 'Ik ga letten op de techniek, maar overall performance en gevoel is ook belangrijk.'

Deze week staat de show in thema van superhelden. De kids tonen ons wie hun held is en welke superkracht ze willen hebben.

Meral was slecht twee jaar oud toen Bayram betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk. Dat hij ooit nog gingen lopen leek onwaarschijnlijk, nu zo veel jaar later staat hij op het podium met zijn dochter. Meral: 'mijn papa is mijn held, die heeft het onmogelijke waar gemaakt.'

Bayram: 'Het is prachtig om dit te doen, ik zou in een rolstoel zitten en niet meer kunnen bewegen, nu sta ik hier. Dat kan je niet dromen.'

'Come Dance With Me', zaterdag 16 april om 19.45 op Play4 en Goplay.