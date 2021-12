Megaboete voor chauffeur die politie de pas afsnijdt in 'Alloo bij de Verkeerspolitie'

Donderdagavond gaat de kijker mee op pad met Luk Alloo en de verkeerspolitie van Gent en Sint-Niklaas. Een chauffeur die pijlsnel de agenten de pas afsnijdt en bovendien rondrijdt zonder geldig rijbewijs krijgt een boete van maar liefst 1600 euro en een rijverbod van 14 dagen.

[video]

Agent Abdel ergert zich aan de gelatenheid van automobilisten die hun wagen zomaar ergens neerpoten in de binnenstad van Gent. 'Het is hier chaos!', reageert hij. 'Iedereen parkeert zogezegd voor één of twee minuutjes. Maar ik geef iedereen een boete.'

'Alloo bij de Verkeerspolitie', donderdag 2 december om 21.50 uur bij VTM en ook op VTM GO.