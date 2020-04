Meer dan twintig dagen Expeditie zorgt voor sterke emotionele banden bij de Robinsons

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na een wekenlange strijd, waarin ze nooit zeker was of ze zou kunnen blijven, is Nelleke dan toch naar huis gestuurd. Koen vreesde na de eliminatie van Niels voor zijn eigen vel en zette al zijn stemmen op Nelleke.

Zonder stemmen lijkt hij nu een vogel voor de kat. Hij zal moeten rekenen op de goodwill van de anderen.

Op winnaarseiland stuurde Ruth ondertussen twee personen terug. Tot nu werden haar enkel Nederlanders geserveerd. Wanneer komt ze trouwens te weten dat Jorik loog en Niels al naar huis werd gestuurd?

Kandidaten spannen samen tegen Herman in de proef: 'Wat heb ik jullie misdaan?'

De immuniteitsproef staat deze keer in het teken van het thuisfront. Ondertussen zijn we al meer dan twintig dagen ver. Iedereen mist. Al heel snel wordt het duidelijk dat de kandidaten samen spannen tegen Herman. Eén voor één geven ze hem allemaal extra gewicht waardoor hij het snel moeilijk krijgt. Maar gaat iedereen nu hard voor zijn eigen geluk, huilen echte mannen wel of tonen de Robinsons hun hart?

Een nieuwe immuniteitsproef, betekent ook een nieuwe eilandraad. Herman ligt duidelijk al even niet goed in de groep en voelde zich al op zijn ongemak bij de vorige eliminatie. Of wordt het iemand anders? Een man zou wel eens mogen, want Ruth en Anouk zijn de laatste twee vrouwen in 'Expeditie Robinson'!

'Expeditie Robinson', donderdag 2 april om 20.35 uur op VIER.