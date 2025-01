Matthias Schoenaerts en Sergio Herman worden zeeziek in 'Sergio Over De Grens'

In 'Sergio Over De Grens', vanavond bij VTM, steekt niemand minder dan Matthias Schoenaerts als eerste reisgezel van Sergio de grens over. Samen ontdekken ze een eigenzinnig eiland met een rijke culinaire traditie: SardiniŽ.

Het duo gaat er vissen op rode mul, één van Sergio’s favoriete vissoorten. Maar een aflevering van 'Sergio Over De Grens' zonder een zeezieke Herman? Die moet nog gemaakt worden. Al blijken ook internationale filmsterren niet immuun voor zeeziekte…



'Sergio Over De Grens', woensdag 1 januari om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.