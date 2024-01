Matteo Simoni in 'Sergio Over De Grens': 'Kürt Rogiers is de reden dat ik ben gaan acteren'

Sterrenchef Sergio Herman neemt acteur Matteo Simoni vanavond mee op culinaire roadtrip doorheen Costa Rica in 'Sergio Over De Grens'. Te midden van de weelderige landschappen van Costa Rica worden twee van Matteo's grootste liefdes samengebracht: eten en surfen. Maar daarnaast heeft Matteo nog een derde passie en dat is acteren.