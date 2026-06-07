Derde seizoen van Cartoonito op 'Batwheels'
Maak je klaar, Gotham! De wielen komen weer in beweging, want het derde seizoen van 'Batwheels' is vanaf 8 juni te zien op Cartoonito.
Bam, Redbird, Bibi, Batwing en Buff belanden in hilarische situaties en spectaculaire actie terwijl ze Batman, Robin en Batgirl helpen om Gotham te beschermen. Ondertussen leren ze belangrijke lessen over teamwork, vriendschap en nog veel meer.
'Batwheels' volgt een geweldige groep denkende, pratende en misdaadbestrijdende voertuigen die samenwerken om het op te nemen tegen de gemene schurken van Gotham City.
Seizoen 3 van 'Batwheels' voert de spanning op met risicovolle missies, onverwachte samenwerkingen, spannende upgrades en zelfs uitdagingen in de ruimte. Het nieuwe seizoen belooft enkele van de meest dynamische en ambitieuze missies tot nu toe. Tegelijkertijd blijven vriendschap, teamwork, zelfvertrouwen en probleemoplossend denken centraal staan, allemaal verteld door de ogen (en koplampen!) van voertuigen die nog steeds de regels van de weg leren kennen.
Onder leiding van Bam, de Batmobiel met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, bestaat het team uit Bibi, Redbird, Batwing en Buff. Ze worden begeleid door de Batcomputer en in topvorm gehouden door de altijd chaotische MOE, terwijl ze ontdekken wat het écht betekent om helden te zijn.
De 'Batwheels' krijgen opnieuw gezelschap van hun ondeugende rivalen, de Legion of Zoom: Badcomputer, Prank, Ducky, Jestah, Quizz, Snowy en Kitty, die tijdens elke achtervolging zorgen voor snelle en komische chaos.
Naast deze schurkachtige voertuigen bevat de serie ook iconische personages uit het Batman-universum, waaronder Batman (ingesproken door Ethan Hawke), Robin, Batgirl, Joker, Harley Quinn, Mr. Freeze, Penguin, Toyman, Poison Ivy en Catwoman. Hierdoor zijn Gotham’s straten altijd gevuld met bekende gezichten, grote persoonlijkheden en nog grotere avonturen.
'Batwheels' wordt geproduceerd door Warner Bros. Animation en geleid door een sterk creatief team, waaronder bedenker, ontwikkelaar en executive producer Michael G. Stern, samen met executive producer Simon J. Smith. Seizoen 3 bestaat uit 28 afleveringen: 26 energieke afleveringen van 11 minuten en twee uitgebreide specials van elk 22 minuten.
Sinds de lancering in 2024 kende Batwheels een vliegende start als eerste voorschoolse serie binnen het DC-universum. De serie bereikte wereldwijd meer dan 100 miljoen kijkers via lineaire zenders en was het best bekeken programma op het wereldwijde YouTube-kanaal van Cartoonito, met meer dan 523 miljoen views verspreid over de WBD Kids YouTube-kanalen.
In de eerste twee seizoenen maakten kijkers kennis met de 'Batwheels' als nieuwe helden die jonge kinderen inspireren met verhalen boordevol actie, teamwork, moed en vriendelijkheid. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een nog groter derde seizoen.
De opvallende manier waarop de serie verhalen voor kleuters vertelt, werd ook binnen de industrie opgemerkt. Zo ontving de serie een nominatie voor de Annie Awards 2024 in de categorie 'Best Animated Television/Media Production for Preschool Children'.
Bekijk de première van Batwheels seizoen 3 vanaf 8 juni 2026 op Cartoonito en maak je klaar voor het avontuur van het seizoen!
https://www.cartoonito.nl/
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