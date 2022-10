Mathieu weet niet wat hij hoort en wat doet Joost Zweegers in 'The Voice van Vlaanderen'?

Nog één week en 'The Voice van Vlaanderen' schakelt een versnelling hoger. Nu vrijdag 28 oktober en zondag 30 oktober worden de laatste plekjes in de teams van Jan Paternoster, Natalia, Koen Wauters en Mathieu Terryn gevuld.

Op vrijdag breekt een speciaal moment aan voor coach Mathieu. Eén van zijn eigen nummers, Denk Maar Niet Aan Morgen, wordt door kandidaat Robbe (21, uit Rijmenam) in een eigenwijs Engelstalig jasje gestoken. 'Toen ik besliste om dit nummer te brengen, wist ik nog niet dat Mathieu ook zelf in de draaistoelen zou zitten. Dat maakt het nu dus extra spannend', vertelt Robbe. En ook Mathieu weet even niet wat hij hoort. 'Ik ben van mijn melk', klinkt het.

Deze kandidaten schitteren tijdens de negende Blind Auditions op vrijdag 28 oktober:

Louise (25, uit Gent) studeert jazz-zang aan het conservatorium. Daarbuiten werkt ze in een bloemenwinkel om een extra centje bij te verdienen. Via The Voice wil ze vooral de popwereld ontdekken en extra podiumervaring opdoen. Ze zingt ‘You Lost Me’ van Christina Aguilera.

Isis (21, Poederlee) was vroeger heel timide maar voelt zich ondertussen klaar om het grote podium te betreden. Ze hoopt vooral coach Natalia te overtuigen met ‘Best Part’ van Daniel Caeser & H.E.R.

Matthias (37, uit Kortrijk) is singer-songwriter en steekt liedjes graag in een eigenwijs jasje. Voor zijn Blind Audition begeleidt hij zichzelf op de gitaar en brengt hij een vertraagde versie van ‘Save Your Tears’ van The Weeknd.

Manno (20, uit Arendonk) houdt van zingen en mode. Ze stapt het podium op in haar zelfgemaakte outfit en zingt ‘Warrior’ van Demi Lovato.

Brandon (28, uit Aalst) is een zingende boekhouder. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen in de kerk, in een gospelkoor. Brandon wil de coaches aan het swingen krijgen met ‘Maria Maria’ van Santana.

Swell (26 jaar uit Dion-le-Val) volgt 'The Voice' al jaren en wil nu graag zelf haar kans wagen met ‘The Look You Give That Guy x Coup de Soleil’ van Angèle. Met dat nummer brengt ze haar moedertaal, het Frans, samen met het Engels.

Mayté (18, uit Aalst) studeert modetechnologie in Gent. Muziek heeft haar door een moeilijke periode op school geholpen. 'Ik werd gepest maar door muziek voelde ik me zelfzekerder', vertelt ze. Ze zingt ‘Reckless’ van Madison Beer.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 28 oktober om 20.35 uur op VTM.