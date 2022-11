Mathias en Staf vernuftig en gedurfd in nieuw seizoen van 'Code van Coppens'

Een nieuw seizoen van 'Code van Coppens', dat staat gelijk aan nieuwe hilarische themakamers, nieuwe mysterieuze raadsels en een resem nieuwe BV's die zich aan de uitdagingen van de broertjes Coppens wagen.

Slagen Pommelien Thijs en Francisco Schuster erin hun cool te bewaren in de kamers vol verrassing en misleiding? Hoe goed vullen Metejoor en Olivia Trappeniers elkaar aan om de knotsgekke codes te kraken? En durven Andy Peelman en Marie Verhulst nét dat stapje verder te gaan om als eerste te ontsnappen uit de kamers vol vernuftige raadsels?

De broertjes Coppens lieten ook dit seizoen hun ongebreidelde fantasie de vrije loop en creëerden de meest spitsvondige escape rooms, tot in de kleinste details uitgedacht en ingericht. Zo is er een tienerkamer: je durft er als volwassene sowiso al amper een voet binnen te zetten, maar het wordt pas helemaal next level wanneer Staf en Mathias er hun creatief ei leggen. Ook een kinderboerderij, een frituur en een visserij zijn enkele van de tot de verbeelding sprekende decors in dit vierde seizoen.

In de studio geeft Lieven Scheire op geheel eigen wijze toelichting bij de raadsels en opdrachten, kijken de BV’s, soms met een klein hartje, terug op hun avontuur én komen ze te weten welk duo er als eerste in slaagde om de 'Code van Coppens' te kraken.

Intussen scoort 'Code van Coppens' niet alleen in Vlaanderen: ook in Wallonië, Nederland, Denemarken en zelfs Dubai proberen bekende koppen de knotsgekke kamers van de broers Coppens te kraken.

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich in nu ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van de broertjes Coppens in 'Code van Coppens Unlocked'. Staf en Mathias bedachten twee levensechte escape rooms die nog tot aan het einde van de kerstvakantie te beleven zijn in de Stadsfeestzaal in Antwerpen.

'Code van Coppens', vanaf 20 november op zondag om 20.35 uur bij VTM.