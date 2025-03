MasterChef-veiling loopt uit de hand: 'Als Sarah hard gaat, dan ga ik nog harder'

Foto: Play4 - © Play Media 2025

In een nieuwe aflevering van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' is kiezen verliezen want wie ingrediŽnten wil, moet tijdens een spannende veiling kostbare kooktijd inleveren.

En zoals dat dan gaat bij een veiling, vallen sommige ingrediënten al meer in de smaak dan andere. Sarah gaat alvast tot het uiterste om een prachtige mand vol Thaise smaakbommen in de wacht te slepen en dat is niet helemaal naar de zin van Dorianne: 'Die had ik echt niet zien aankomen, maar als Sarah hard gaat, dan ga ik nog harder'. Inge gooit nadien nog wat olie op het vuur: alle gerechten moeten nota bene op een stokje geserveerd worden.

Voor Koen lijkt alles koek en ei. Hij mag zijn bonus verzilveren en vrij inkopen doen in de MasterChef-winkel, maar er zit een addertje onder het gras. Zijn kooktijd hangt na de veiling af van de personen met de meeste en minste minuten op de kookwekker: 'Ik ben eigenlijk gestraft voor mijn vorige prestatie. 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 26 maart vanaf 21.15 uur op GoPlay & Play4.