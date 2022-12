Marthe en Julia gaan door het dak tijdens gender reveal van Hanne in 'K3, één jaar later'

Op zaterdag 3 december klinkt er luid gegil vanuit de loge van K3'tjes Hanne, Marthe en Julia. In de tweede aflevering van 'K3, één jaar later' besluit Hanne namelijk om de meiden te verrassen met een gender reveal.

Het wordt tijd dat jullie weten wat het wordt', klinkt het vol spanning. Hanne heeft party poppers meegenomen met daarin roze of blauwe confetti. Al willen die niet meteen ontploffen. Wanneer duidelijk wordt of Hannes baby een jongen of een meisje wordt gaan tanties Marthe en Julia helemaal door het dak. 'Je droom komt uit!', klinkt het dolenthousiast bij Marthe.

'K3, één jaar later' zoomt ook in op de drukke zomer van de K3'tjes. Van kleine festivals tot achter de schermen bij 'Tien Om Te Zien' of de Foute Party in een nokvol Sportpaleis: de camera's waren erbij. De dames hebben tussendoor gelukkig nog tijd voor wat ontspanning en gaan samen shoppen om af te sluiten met een deugddoende massage.

'K3, één jaar later', zaterdag 3 december om 19.55 uur bij VTM.