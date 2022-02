Marina Wally eert haar papa in 'Stukken van Mensen' met iconische mantels, kostuums en hoeden

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

Marina Van De Walle aka Marina Wally is op een bijzondere missie in aflevering 3 van 'Stukken van Mensen': zij brengt een eerbetoon aan haar papa Eddy Wally en probeert de dealers helemaal in te pakken met een deel van de uitgebreide collectie mantels, kostuums en hoeden van 'The Voice of Europe'.

De opbrengst wil ze graag schenken aan een goed doel. Wie valt er voor de charmes van Marina?

Patrick Delmez heeft een object mee met enorm veel emotionele waarde: een Rolex Oyster Perpetual uit 1961 van 18 karaat. 'Dit is een erfstuk van mijn grootvader', vertelt Patrick. 'Het horloge is altijd van vader op zoon doorgegeven. Jammer genoeg is mijn zoon vorig jaar plotseling overleden en nu hebben we iets van: hier houdt het op. Tot op dit moment zit ik nog altijd in een tweestrijd, maar je moet de knoop doorhakken…' Thibaut De Decker is autoverkoper en is zot van oldtimers. Hij is zijn huis aan het renoveren en wat extra budget is meer dan welkom, daarom komt hij vandaag zijn Austin-Healey 3000, series 2 verkopen. Christophe Glorieux is kunstliefhebber en hoopt dat de dealers onder de indruk zullen zijn van zijn bijzondere stuk: een vrij zeldzaam werk uit de jonge jaren van Roger Raveel. 'Stukken van Mensen', dinsdag 22 februari om 21.30 uur op Play4.