Margriet Hermans verrast bakkers met aangepaste zomerhit 'Lekker Blijven Bakken!'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

'Bake Off Vlaanderen' is al toe aan de halve finale. Vanessa, Rosalie, Jente en Anaïs zullen strijden voor een felbegeerd plekje in de finale. Uiteraard zorgt Wim Opbrouck voor de nodige aanmoediging en afleiding, maar dit keer doet hij er nog een schepje bovenop.

Want voor deze halve finale heeft hij Margriet Hermans uitgenodigd. Zij proberen de bakkers een hart onder de riem te steken met een echte oorwurm: Lekker blijven bakken!

De bakkers krijgen de opdracht om een taart te maken die één van Magriets dromen uitbeeldt: leven op een onbewoond eiland, surfen, een rockplaat uitbrengen en een eigen praatprogramma presenteren… In de signatuurproef wagen de bakkers zich aan een heerlijke tongtwister: de krokante croissant kruising - beter bekend als de bastaardcroissant. Ze kneden, plooien en toeren hun deegjes tot er een heerlijke hybride croissant ontstaat. Tijdens de technische proef worden de bakkers ondergedompeld in hun ergste nachtmerrie. Wim doet het licht uit en stuurt de kandidaten binnen in een black box waar ze een taartje blind analyseren en dit zo goed mogelijk namaken. Wie kan werken zonder recept? En wie slaat de bal volledig mis?

'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 19 oktober vanaf 19.55 uur op Play4 en GoPlay.