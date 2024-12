Margriet Hermans trakteert Bockie op een opmerkelijk verhaal over de biologische vader van dochter Celien

In 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn' is geen dorp of stad veilig voor de uitbundige schranspartij van Bockie De Repper. Hij schuift onder meer aan tafel bij de spelers van KV Mechelen en bij Frans Billen, de onbetwiste koning van 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn.'

In Oud-Turnhout is Bockie dan weer welkom bij Margriet Hermans. Daar krijgt hij een glas lijnzaad - exit constipatie -, een 'wreed goed varkentje' en een opmerkelijk verhaal over de biologische vader van haar dochter Celien voorgeschoteld.

Dat eet dan gelukkig zijn op tv

Bockies eerste halte is in Maasmechelen bij Hilde en Paul, die elke avond gaan eten bij buren André en André. In Oud-Turnhout is Bockie welkom bij Margriet Hermans en enkele kilometers verder schuift Bockie aan tafel bij de spelers van KV Mechelen.

Voetjes onder tafel en eten wat de pot schaft. Niemand doet het zo goed als Bockie De Repper. Hij trekt op een culinaire queeste door Vlaanderen om te achterhalen wat er bij de gewone Vlaming dagelijks op de eettafel verschijnt.

