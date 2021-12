Margriet Hermans' billen zaten vol punaises in 1977 in 'Wat een Jaar!'

Op zaterdag 1 januari trapt VTM het nieuwe jaar feestelijk af met een avond vol plezier waarin de kijkers in 'Wat een Jaar!' naar het jaar 1977 worden terug gekatapulteerd. Koen Wauters blikt samen met Nathalie Meskens en Jonas Van Geel terug op het jaar waarin de ring rond Brussel werd afgewerkt, het Egmontpact tot stand kwam en het overlijden van Elvis Presley vrouwenharten over de hele wereld deed breken.

Koen haalde zijn outfitinspiratie bij John Travolta in Saturday Night Fever terwijl Nathalie de intellectuele Annie Hall vertolkt, het hoofdpersonage van de bekende Woody Allen-film. Jonas leeft zich helemaal in in de rol van wereldster Freddie Mercury. Samen verwelkomen ze deze week zangeres en presentatrice Margriet Hermans en zanger Jo Vally. Margriet vertelt over hoe zij het jaar 1977 beleefde: 'Ik was toen net afgestudeerd als leerkracht en ik gaf Franse les. De leerlingen gaven mij geen aandacht als ik de klas binnenkwam. Maar één keer ging ik zitten op de stoel vooraan in de klas en voelde ik een prikkend gevoel. Wat later wees een collega mij op het feit dat mijn broek vol punaises zat!'

Bekijk de preview hier:

'Wat een Jaar!', zaterdag 1 januari om 20.25 uur bij VTM en ook op VTM GO.