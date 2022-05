Margriet en dochter Celien raken CAMILLE met een breekbaar duet op de hit 'Vechter'

De eerste vier afleveringen van 'Liefde voor Muziek' werden ondertussen bekeken door gemiddeld 780.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 34.8% (VVA 18-54).

Week na week wist CAMILLE als jongste van de bende de harten van kijkend Vlaanderen te veroveren met haar krachtige stem, originele nummers en unieke outfits. Op maandag 2 mei om 20u35 zijn het haar songs die een compleet nieuw jasje krijgen. Margriet zorgt voor een verrassing van formaat wanneer dochter Celien plots het podium komt opgewandeld. 'Ik heb mijn vechtertje meegebracht, mijn dochter Celien. Haar naam komt van Marcelien en dat betekent vechter. En het is ook van toepassing op Camille want zij is ook een vechtertje', vertelt Margriet. Samen zorgen de ladies voor een kippenvelmoment met hun duet van de hit Vechter, dat Camille diep raakt.

CAMILLE parkeerde zich met haar eerste solonummer Vuurwerk meteen in de hoogste regionen van de Ultratop 50. Het is Ozark Henry die zijn oog liet vallen op deze hit: 'Ik denk dat iedereen dit nummer graag had gedaan. Het is een heel matuur nummer en dus ook op mijn leeftijd makkelijk om te brengen.' Ook voor Koen Buyse van Zornik was het meteen duidelijk welk lied hij wou coveren. Hij gaat de emotionele toer op met Superhero. Een nummer dat Camille heel nauw aan het hart ligt: 'Ik heb het nummer geschreven voor een vriend van mij die een passie had voor zingen en die een paar jaar geleden overleden is. Ik wil hem verder laten leven door dit nummer.'

Davina Michelle brengt een gevoelige cover van Vergeet De Tijd, de song waarmee CAMILLE samen met hitkanon Regi doorbrak in Vlaanderen. 'Daar ga ik weer met mijn tranen. Ik hoop dat ik later zo’n stem heb als jij', concludeert Camille na de performance. Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola gooien het maandag over een heel andere boeg en gaan de Franse toer op. 'Het nummer Je Suis Là springt er voor ons echt uit. De betekenis en de woorden zijn heel mooi.' Suzan & Freek vonden het dan weer niet evident om een keuze te maken: 'We konden wel vier of vijf liedjes kiezen maar we mochten er maar eentje doen. We hebben voor het liedje Waarom gekozen, dat je alleen met de piano zingt.' Het duo tovert een grote glimlach op het gezicht van Camille: 'Ik was even vergeten dat ik dat nummer had geschreven.'

Om af te sluiten brengt CAMILLE zelf Verliefd van K3. 'Mijn liefde voor muziek is gestart bij K3. Ik had een K3-dansmat. Daardoor ontdekte ik dat ik het super leuk vond om te zingen en te dansen. Bovendien kan je het gevoel van verliefd zijn vergelijken met op het podium staan en heeft deze groep mijn hart veroverd.'

'Liefde Voor Muziek', maandag 2 mei om 20.35 uur op VTM.