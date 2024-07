Makelaars moeten op zoek naar miljoenenhuis met dressing, fitnessruimte én zwembad

Het 'Huizenjagers'-busje krijgt opnieuw drie frisse makelaars aan boord. Stéphanie, Peter en Valerie trekken ten strijde door de Brugse straten op zoek naar o.a. een potentiële B&B en een miljoenenwoning met fitnessruimte en zwembad.

Makelaars

Stéphanie is trotse zaakvoerster van Immo Woon! Bekend als de ‘lady in red’, de kleur van de passie, smijt ze zich altijd voor de volle 100%. Stéphanie is enorm gedreven om de 'Huizenjagers'-trofee binnen te halen, en ze zal er dan ook alles aan doen om de potentiële kopers te overtuigen van haar woningen.

En ook Peter is enorm competitief. Hij is oprichter van Immoseed, en zal de eer van zijn kantoor met hart en ziel proberen verdedigen. Peter verrast zijn kopers al eens graag met gedurfde panden die hij in portefeuille heeft. Met zijn enthousiasme zal hij zichzelf ongetwijfeld proberen bewijzen in het busje.

Valerie richtte samen met haar man het immokantoor De Wulf & Meester op in het huis waar ze opgroeide. Ze is een echte perfectionist die haar huisbezoeken tot in de puntjes voorbereidt. Met haar sfeervolle aanpak, maar ook kritische blik zal ze de concurrentie naar huis proberen spelen.

Aflevering 1: Lieselot & Hannan – Miljoenenwoning

​Dit nieuw samengesteld gezin is op zoek naar een grotere woning zodat hun tweejarig zoontje eindelijk in zijn eigen kamer kan slapen. Met een budget van €1.000.000, exclusief kosten, hopen ze hun droomhuis te vinden met dressing, fitnessruimte en zwembad.

Aflevering 2: Kristien & Arthur – Eerste eigen woning

​Kristien helpt haar 23-jarige zoon bij het vinden van zijn eigen eerste woning. Met een budget van €500.000 hopen ze het perfecte plekje te vinden voor Arthur, zijn vriendin en hun hondje.

Aflevering 3: Jessie & Dries – Woning met geluidsdichte ruimte

​Jessie en Dries zoeken een huis waar ze ongestoord hun passie kunnen uitvoeren. Zo is Dries een fervent drummer en werkt Jessie als voice-over stem. Met een budget van €420.000 willen ze een woning in de rand van Brugge vinden met een geluidsdichte ruimte.

Aflevering 4: Grietje & Jeffrey – Potentiële B&B

​Grietje en Jeffrey baten in het landelijke Brugge hun eigen horecazaak uit. In de toekomst zouden ze graag een vakantiewoning of B&B openen, en daarvoor zijn ze op zoek naar karaktervolle woning. Het koppel heeft een budget van €700.000 bij elkaar gespaard om hun droom waar te maken.

'Huizenjagers Brugge', van 29 juli t.e.m. 1 augustus op Play4 en vanaf maandag integraal op GoPlay.