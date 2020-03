Magritte of Tom & Jerry in de laatste aflevering van 'Stukken van Mensen'

Woensdag 18 maart kunnen de experten van Stukken van Mensen voor de laatste keer hun slag slaan in de Verbeke Foundation. In de achtste aflevering gaan ze de strijd aan met elkaar voor een unieke lounge chair van Geoffrey Harcourt, een litho van René Magritte, een Praying Mantis Lamp en een still van de Tom & Jerry-film Tee for Two.

Twee jaar geleden kwam André uit Aalst ook al eens een stuk verkopen in 'Stukken van Mensen' en hij heeft de smaak duidelijk te pakken. Hij wil opnieuw een goede deal sluiten, dit keer met een litho van René Magritte. Magritte begon ooit als ontwerper van behangpapier en maakte ook tal van film- en reclameaffiches. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het surrealisme.

Frank uit Wilsele onderhandelt voor de eerste keer en laat zich bijstaan door zijn unieke lounge chair van de Londense designer Geoffrey Harcourt.

Wouter en Frederik komen helemaal over vanuit Frankrijk om hun Praying Mantis Lamp te verkopen. De lamp verscheen voor het eerst op een interieurbeurs in Parijs. De naam dankt de lamp aan zijn unieke vorm.

Willemijn uit Kalmthout is geen onbekende voor experte Sofie. Zij probeert haar goede vriendin te overtuigen van een still uit de Tom & Jerry-film Tee for Two, die ze cadeau kreeg van haar vader. De still was oorspronkelijk een cadeau van Warner Bros.

'Stukken van Mensen', woensdag 18 maart om 21.30 uur op VIER.