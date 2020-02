Maandag in 'Wereldrecord': Jackie Joyner-Kersee in de Zevenkamp

Seoel, 1988. De Amerikaanse supervrouw Jackie Joyner-Kersee verpulvert haar eigen wereldrecord op de zevenkamp en kroont zichzelf tot de meest veelzijdige atlete aller tijden.

Maarten gaat op bezoek bij de eerste Olympische zevenkampster van ons land, de enige Belg die Joyner-Kersee ooit recht in de ogen keek. Hij beleeft een slapeloze nacht in opdracht van slaapprofessor Ton Coenen en neemt het op tegen tienkamper Thomas Van Der Plaetsen in het eerste, officieuze BK driekamp. We gaan trainen met Nafi Thiam, om uit te vissen hoe een zevenkampster in godsnaam traint voor zeven onderdelen tegelijk.



Met de medewerking van zevenkampsters Nafi Thiam en Hanne Maudens, professor Frederik Deconick (UGent), professor Ton Coenen (Radboud Universiteit Nijmegen), trainers Roger Lespagnard en Wim Vandeven, tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

'Wereldrecord', maandag 10 februari om 21.20 uur op Canvas.