Maandag in 'FC United City Pirates': Champions League

Een jaar lang volgde Canvas coach Yves Kabwe en de beloftenploeg van City Pirates. De spelers zijn stuk voor stuk jonge, sterke karakters die vechten voor hun droom, op het voetbalveld en in het leven.

De 18-jarige talenten dromen van een toekomst in de voetbalwereld. Maar hun inzet en enthousiasme op het veld staan in schril contrast met wat ze meemaken buiten de groene rechthoek.

Deze week:

Ayoub en Bryce, de twee sterspelers van de ploeg, dromen van het allerhoogste in hun voetbalcarrière. Terwijl Bryce net uit Kameroen in België is aangekomen om zich te tonen aan Europese talentscouts, heeft Ayoub een slechte ervaring achter de rug met de voetbalacademie van profvoetbalploeg Zulte-Waregem. Beide aanvallers hebben waanzinnig veel talent, maar ze bewandelen ieder een ander traject.

'FC United City Pirates', maandag 14 februari om 21.20 uur op Canvas.