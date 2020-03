Maandag in 'De Kleedkamer': Sydney 2000

De zomerspelen van de 27ste Olympiade werden georganiseerd in Sydney. Met twee keer zilver en drie keer brons waren de Spelen van Sydney voor de Belgen geen onverdeeld succes.

In deze aflevering nodigde Ruben zijn vier praatgasten uit in het Fort van Brasschaat, waar tijdens de Spelen van 1920 het schiettornooi plaatsvond.

De gasten zijn: Gella Vandecaveye (judo, zilver in Atlanta 1996 en brons in Sydney 2000), Filip Meirhaeghe (mountainbike, zilver in Sydney), Ann Simons (judo, brons in Sydney) en Leontien van Moorsel (wielrennen, 3 x goud en 1 x zilver in Sydney, goud en brons in Athene 2004).

Filip Meirhaeghe moest ons land een gouden medaille bezorgen in het mountainbike maar pech deed zijn olympische droom net mislukken. Na de Spelen reed Meirhaeghe een hobbelig parcours. Tegenwoordig is hij bondscoach van de mountainbikers en schepen van sport in Maarkedal.

Gella Vandecaveye nam vier keer deel aan Olympische Spelen. Het judo bracht haar olympisch zilver en brons maar ook een pak blessureleed. Nu is Gella actief in de bedrijfswereld als motivator en inspirator.

Ann Simons zorgde voor een onverwachte medaille in het judo. Amper 20 jaar en meteen brons op haar eerste spelen. Het zou het hoogtepunt zijn in een korte judocarrière. Na haar afscheid vond Ann een nieuwe passie in de wereld van de ondernemers.

In tegenstelling tot de Belgen kwamen de Nederlanders wel met een pak medailles terug uit Sidney. Leontien Van Moorsel zorgde voor drie keer goud in het wielrennen. Tegenwoordig legt Van Moorsel zich als ervaringsdeskundige toe op het helpen van mensen met een eetstoornis.

Verder zijn er portretten van Haile Gebrselassie (atletiek, goud op de 10.000 meter in Atlanta 1996 en Sydney 2000) en Maurice Greene (atletiek, goud op de 100 meter in Sydney).

