Maandag in 'De Kleedkamer': Athene 2004

Foto: Canvas - © VRT 2020

In 2004 keren de Olympische Spelen terug naar de bakermat, naar Griekenland. Over die Spelen praat Ruben met vier atleten die met veel vreugde terugkijken op Athene 2004.

Samen behaalden ze maar liefst 20 Olympische medailles. Ruben nodigt hen uit in het Sportimonium in Hofstade, een sportmuseum waar onder meer de Olympische vlag wordt bewaard van de Spelen van 1920 in Antwerpen.

De gasten zijn: Robert Van de Walle (judo, goud in Moskou 1980 en brons in Seoel 1988, delegatieleider BOIC in Athene 2004), Inge de Bruijn (zwemmen, goud, zilver en 2 x brons in Athene 2004, 3 x goud en 1 x zilver in Sydney 2000), Anky van Grunsven (paardrijden, 3 x goud en 1 x zilver in de individuele dressuur, 4 x zilver en 1 x brons in de teamdressuur) en Axel Merckx (brons).

Axel Merckx won brons in de wegrit en beleefde in Athene het mooiste moment uit z’n carrière. Uitgerekend met vader Merckx in de commentaarcabine. Vandaag leeft hij met z’n Canadese vrouw en twee dochters in Kelowna, Canada, en stoomt hij jonge wielertalenten klaar voor het profpeloton.

Inge de Bruijn veroverde in totaal 8 Olympische medailles, haar laatste goud pakt ze in het Olympische bad van Athene. Vandaag zwemt Inge nog af en toe, maar maakt ze vooral programma's voor de Nederlandse televisie.

Dressuuramazone Anky van Grunsven deed nóg beter dan Inge en is met 9 medailles de succesvolste Olympische atleet uit Nederland. Paarden zijn nog steeds haar passie. Ze heeft een indrukwekkende stal uitgebouwd en geeft haar ervaring nu door aan een nieuwe generatie.

Judoka Robert Van de Walle pakte bij z’n Olympisch debuut in '80 meteen de gouden plak. Na Moskou volgen nog vier Spelen, met een bronzen medaille in Seoul. In Athene 2004 was hij delegatieleider van het Belgische team. Vandaag geniet Robert van de West-Vlaamse rust en van lange tochten op de fiets.

Daarnaast zijn er portretten van Justine Henin (goud in het tennis in Athene) en Hicham El Guerrouj (atletiek, goud op 1500 en 5000 meter in Athene, zilver 1500 meter in Sydney 2000).

'De Kleedkamer', maandag 6 april om 21,20 uur op Canvas.