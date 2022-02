Maandag in 'De Kasteelmoord': Stijn Saelens betrapt zijn huurmoordenaars

Het derde deel van 'De Kasteelmoord' reconstruceert hoe de hallucinante moord op Stijn Saelens werd beraamd. In de uitzending is te zien dat dokter Gyselbrecht voor de tweede maal een huurmoord op zijn schoonzoon Stijn bestelt, nadat die laatste met een incestklacht lijkt weg te komen en zijn plannen om met Elisabeth en hun kinderen naar een commune in Australië te verhuizen concreter worden.

Een eerste moordexpeditie die uitgevoerd moest worden door twee Tsjetsjeense kooivechters draaide uit op een mislukking, deze keer moet de terminaal zieke huurmoordenaar Ronny Van Bommel met hulp van zijn neef Roy Larmit de klus klaren.



De opdracht is duidelijk: ze moeten Stijn ontvoeren, om hem later te vermoorden en van de aardbodem te doen verdwijnen. Het plan is strak, maar de aflevering toont dat de uitvoering dat veel minder is. Wanneer Ronny en Roy naar het kasteel afzakken om de buurt te verkennen, worden ze betrapt door Stijn zelf. Het is de eerste misstap in een reeks van vele fouten en slordigheden... 'De Kasteelmoord', maandag 21 februari om 22.00 uur bij VTM.