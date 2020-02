Maak kennis met de familie Martens in 'The Sky is the Limit'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Woensdag maak je in 'The Sky is the Limit' kennis met de familie Martens, ze zijn druk bezig met de organisatie van hun lifestyle evenement.

De familie Martens baat een exclusieve beddenzaak uit in Aarschot. In 1989 namen vader Jopi en moeder Kathy een kleine beddenzaak over, en dat kostte hen bloed, zweet en tranen. In het begin verliep niet alles even makkelijk, maar uiteindelijk werd hun winkeltje een succesvolle onderneming. Beets Patteet - zoals de zaak heet - is nu bekend tot in het buitenland.

De twee zonen van Jopi en Katty - Jori en Maxim - stapten na hun schooljaren ook in de beddenbusiness. Het is nu aan hen om het succesverhaal van hun ouders verder uit te bouwen. 'Life is a party, dus er zijn veel feestjes', aldus Jopi.

The big day voor Romy: ze heeft de dagen afgeteld, maar vandaag mag ze eindelijk haar Porsche gaan afhalen. 'Het is toch wel een droom die uitkomt.'

Guy is trots op zijn wagenpark. 'Rolls, Range, Ferrari, Bentley, we hebben wel wat keuze', aldus Guy.

Guy is meestal op de baan met de Range, Sona kiest dan toch liever voor de Ferrari, of zoals ze het zelf zegt 'I am a Ferrarilover'.

'The Sky is the Limit', woensdag 19 februari om 20.35 uur op VIER.