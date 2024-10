Maak je klaar voor nieuwe afleveringen van je favoriete series op Cartoonito en HBO Max

In deze reeks afleveringen reizen Grizzy en de Lemmings naar Antarctica. Grizzy, de beer, wil gewoon lekker luieren Ö Maar in Grizzy en de Lemmings denken die duivelse Lemmings er anders over!

'Grizzy en de Lemmings'

Vanaf 11 november

Ga samen met Grizzy op reis door een prachtig natuurgebied, vol grote bomen, kabbelende rivieren en de drukste diertjes die je ooit hebt gezien: de Lemmings! Ze verstoren Grizzy’s dutjes, stelen zijn chocopasta en doen nog veel meer om die grote brombeer het leven zuur te maken.

Mis de nieuwe afleveringen niet! Vanaf maandag 11 november, dagelijks om 18.00 uur te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

'Bugs Bunny Bouwers'

Vanaf 25 november

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten. Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij gekke bouwprojecten. Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders.

Bekijk vanaf maandag 25 november, dagelijks om 14.30 uur de nieuwe afleveringen op Cartoonito en op HBO Max.

Verhalentijd

Stunt

Geniet van een wereld vol grappige, spannende en luchtige verhalen met je favoriete Cartoonito shows! Kijk hoe Tom & Jerry je aan het lachen brengen met hun eindeloze kat-en-muis spelletjes in 'De Tom en Jerry Show', bewonder de heldhaftige avonturen van Batwheels die de stad beschermen, en ontdek hoe het team van Bugs Bunny in 'Bugs Bunny Bouwers' de coolste constructies bouwen.

Deze kleine verhaaltjes worden elke dag uitgezonden vanaf 9.00 uur op Cartoonito en HBO Max.

'Jessica's Grote Wereldje'

Vanaf nu

Serie

Welkom in 'Jessica's Grote Wereldje' op Cartoonito! Ontmoet Jessica, het vastberaden zusje van Craig, terwijl ze de wereld op haar eigen manier trotseert.

In deze peuter spin-off van Craig van de kreek staat Jessica klaar om de taken van grote mensen aan te pakken. Ondanks haar kleine gestalte barst Jessica van energie en heeft ze een ontembare vastberadenheid om elke uitdaging aan te gaan. Geïnspireerd door de volwassenen in haar leven, stort ze zich in spannende avonturen die jonge kijkers fantastisch zullen vinden.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Jessica's Grote Wereldje' vanaf nu elke dag om 16.30 uur op Cartoonito en HBO Max!