Luxe troef: butlers, champagne en sterren in nieuwe week van 'Met Vier in Bed'

Deze week schittert 'Met Vier in Bed' als nooit tevoren. Vier buitengewone verblijven openen hun deuren voor een week vol luxe en verwennerij. Vier duo's, elk met een unieke kijk op gastvrijheid, nodigen elkaar uit in hun luxueuze suites en worden ondergedompeld in de wereld van fine dining, champagne, wellness en design.

Eén ding is zeker: de lat ligt héél hoog en op elk detail - hoe klein ook - wordt gelet. Wie slaagt erin om niet alleen te imponeren, maar ook de meeste luxe-bedjes te verzamelen? De sterren staan alvast gunstig voor een onvergetelijke week.

De week start in het duurste verblijf van de stad Brugge: The Notary. Het jonge koppel Thomas en Marnik renoveerde een oude notariswoning tot een mondaine oase. Zélf noemen ze het ‘de Efteling voor mensen die van romantiek houden’. De jonge Marnik uit Antwerpen is dokter en heeft er al een carrière als balletdanser op zitten. Zijn partner Thomas komt uit West-Vlaanderen en is ruimtevaartingenieur. Ze hebben de acht luxueuze kamers met de grootste zorg ingericht. Het koppel is ontzettend fier op de buitengewone plek die ze creëerden en ze delen graag ook hun liefde voor hun stad. Na een gezellige rondvaart op de Brugse reien mét champagne, mogen de duo’s plaatsnemen in de buitengewoon mooie tuin voor een fine dining. Een magisch einde - mét vuurwerk - voor de eerste dag van de luxeweek. De lat ligt hoog. Benieuwd of ook de bedjes gretig worden uitgedeeld.

Van Brugge gaat het naar de Belgische Kust. Als je binnenstapt bij The Ostendian, een splinternieuw designhotel in Oostende - word je meegenomen op een luxueuze reis, die je op originele manier herinnert aan de rijke culturele geschiedenis van Oostende. Alle kamers hebben een bijzondere link naar een bekende Oostendenaar. Collega’s Aster en Ferry hebben dan ook een special guest uitgenodigd om de duo’s te verwelkomen. Herr Seele himself heeft één van de luxesuites ontworpen en geeft een eigenwijze rondleiding. De duo’s krijgen ook een kookworkshop op topniveau - letterlijk én figuurlijk. Ze kokerellen met een uitzonderlijk uitzicht op de haven en de kustlijn van Oostende. Of dat ook hun punten de hoogte in doet schieten, is nog maar de vraag.

Als je je graag een keer Alice in Wonderland wil wanen, dan is De Witte Lelie dé ideale plek. Dit hotel is een oase van rust en hidden gem in het bruisende centrum van Antwerpen. Madonna, Harry Styles, Adele, Steven Spielberg en Arnold Schwarzenegger sliepen er al. Absolute eyecatcher is het indrukwekkende, excentrieke interieur. Elke suite lijkt wel een uniek kunstwerk. En toch willen collega’s en boezemvriendinnen Nada en de Australische Tayla vooral een heel gezellige en familiale sfeer creëren. Na een avondje fine dining in hun bijzonder mooi ‘Lilium’-restaurant, nemen de dames hun gasten mee naar een al bijna even imposant gebouw: de Handelsbeurs. De sfeer zit goed tussen de duo’s. Maar dat neemt niet weg dat ze elk detail streng beoordelen.

Laatste halte op deze verwenroute: La Butte aux Bois in Lanaken. Jessy en Pieter werken er samen als koppel. Ze combineren luxueus overnachten met topgastronomie en wellness. Zij is er general manager, hij is topchef in het tweesterrenrestaurant. Ze hebben elkaar ontmoet in het hotel en zijn intussen 23 jaar getrouwd. La Butte aux Bois ligt midden in het groen, aan de ingang van het Nationaal Park Hoge Kempen en mocht al verschillende bekende gasten verwelkomen als Anthony Hopkins, rockband Pearl Jam en de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Na een culinaire ervaring én een nacht in de prachtige kamers krijgen de duo’s nog een yogasessie en massage aangeboden. Verzacht dat ook de strenge eindbeoordeling?

'Met Vier in Bed', van maandag 4 augustus tot en met donderdag 7 augustus om 20.30 uur bij VTM.