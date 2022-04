Lukt het de 'Security Checkers' de VIP-ruimte van Tomorrow Land Winter in te geraken?

Foto: VTM GO - © DPG Media 2022

​In de tweede aflevering van 'Security Checkers', op woensdag 27 april om 6.00 uur exclusief op VTM GO, gaan Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx op buitenlandse infiltratiemissie.

De speelvogels trekken hun skipak aan aan en sjezen richting Alpe d’Huez. De opdracht van vandaag? Tomorrowland Winter front- én backstage verkennen zonder toegangsticket. Die moeilijke opdracht verdelen ze in 4 niveaus. Niveau 1 is zonder skipas op de piste geraken en hopelijk een boiteke oftewel après-ski meemaken. Dit wordt al snel aartsmoeilijk wanneer een controleur hen in het vizier krijgt….

Daarna wil het duo het Tomorrowland Winterpark binnen geraken zonder ticket. Niveau 3 is de VIP-ruimte clearen en als ultieme doel willen ze de backstage verkennen. Zou het hen lukken om gratis op de piste te snowboarden? En om onopgemerkt te feesten naast top-dj's als Steve Aoki? Ontdek het nu in deze spannende nieuwe aflevering van 'Security Checkers' op VTM GO.

De tweede aflevering van 'Security Checkers' is vanaf nu exclusief te bekijken op VTM GO.