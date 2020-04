Luc Appermont & Bart Kaëll geven inkijk in hun levens- en liefdesverhaal

Luc Appermont & Bart KaŽll geven inkijk in hun levens- en liefdesverhaal

Luc Appermont en Bart KaŽll. Twee media-iconen met elk een indrukwekkende carriŤre. Al 40 jaar lang delen ze lief en leed met elkaar, maar dat hielden ze wel 30 jaar verborgen voor de buitenwereld.

Samen met bekende vrienden en collega’s zoals Kürt Rogiers, Bart Peeters, Staf Coppens, Sam Gooris & Kelly Pfaff, Willy Naessens en Steven Van Herreweghe geven Luc en Bart vanaf donderdag 23 april 2 weken lang een inkijk in hun liefdesverhaal. Een unieke reeks die speciaal werd gemaakt voor Lucs 70ste verjaardag afgelopen najaar. Persoonlijke vriend des huizes Jonas Van Geel spreekt de 2 afleveringen aan elkaar.

Exact 10 jaar geleden mocht de hele wereld het weten: Luc en Bart outten zich in de media. 5 jaar later werd hun liefde bekroond met een huwelijk. Daar ging echter 30 jaar van stilzwijgen en stiekeme liefde aan vooraf. Had Luc ooit een relatie met Connie Neefs, de zus van zanger Louis Neefs? Waarom liet hij zijn gezicht ooit plastisch verbouwen? En hoe komt het dat de liefde tussen Luc en Bart zo lang verborgen bleef? Die en vele andere prominente vragen komen allemaal aan bod in 'Luc & Bart - Een Paar Apart'. De reeks keert terug naar waar het allemaal begon: een toevallige ontmoeting in de zomer van 1978. 'Mijn toenmalige vriendin en ik gingen toen na een optreden nog iets drinken. Zij kende een leuk cafeetje, waar een sympathieke kelner werkte. Bart noteerde onze bestelling, maar die was fout. Hij was duidelijk heel nerveus', vertelt Luc.

'Luc & Bart - Een Paar Apart' vertelt niet alleen het privéverhaal, maar ook de professionele weg die ze de voorbije 40 jaar samen hebben afgelegd. Zo weten maar weinigen dat niet Bart, maar Luc de eerste nummer 1-hit wist te scoren met zijn single De Kruistocht. Of dat Bart aan de basis lag van Lucs overstap van VRT naar VTM in 1990. De twee praten ook onomwonden over de talrijke keren dat Luc Bart ontving in zijn shows en over hoe ongemakkelijk dat toen was. 'Ik heb Bart verschillende keren moeten aankondigen en ik kan u verzekeren: de zanger die de slechtste aankondigingen ooit van mij heeft gekregen, was Bart', bekent Luc eerlijk. 'Ik vond dat zo gênant. Ik wou absoluut nooit de indruk wekken dat hij bevoorrecht zou zijn.' Voor Bart was die periode allerminst evident: 'Ik herinner mij dat hij mij moest interviewen en vroeg waarmee ik allemaal bezig was. Ik had toen zo veel goesting om te antwoorden: 'Precies of je dat niet weet?!'', lacht Bart.

Bekijk de beelden van dat moment hier:

Ook de tv-iconen van nu vertellen in 'Luc & Bart - Een Paar Apart' honderduit over de tv-iconen van toen. 'Het was ondenkbaar dat er ook maar één haar van Luc verkeerd zou liggen in zijn show op zaterdagavond', weet Bart Peeters. 'Ik dacht toen: de perfectie bestaat.' Steven Van Herreweghe bevestigt: 'Luc Appermont is één van die mensen die behoort tot de tv-goden.'

Luc & Bart - Een Paar Apart', nieuw vanaf donderdag 23 april om 21.05 uur bij VTM.