Lothar en Tati zorgen voor eerste beslissingsmoment in 'Blind Getrouwd'

Op zondag 12 april is het eerste beslissingsmoment een feit: blijven Tati en Lothar getrouwd of niet? Ondertussen zijn ze al 7 weken gehuwd.

Dat hun verhaal niet over een leien dakje ging, is geweten. Maar sinds het samenwonen groeiden ze naar elkaar toe, zo konden ook 1.116.293 kijkers (live +4, VVA 18-54) de voorbije week zien.

Tati: 'Ik ben eigenlijk wel zenuwachtig om terug in diezelfde ruimte in het stadhuis te staan. Ik ben benieuwd wat het morgen gaat geven. Ik denk dat ik niet zo goed zal slapen vannacht.'

De andere koppels hebben nog enkele dagen te gaan samen, en die kunnen bepalend zijn. In Gent heeft Nick enkele dagen vrij maar binnenkort moet hij opnieuw enkele dagen naar het buitenland voor zijn werk als steward. Meteen een goede test of ze elkaar zullen missen. Voor het eerst praten ze ook over hun verlangen naar seks. Een gesprek dat serieus binnenkomt.

Laura is jarig en wordt verwend door Sonny, die haar ontbijt op bed brengt. En ook de rest van de dag belooft leuk te worden: ze gaan snuisteren in de vele antiekzaakjes in de Kloosterstraat in Antwerpen, een hobby die ze delen. Laura’s verjaardag wordt afgesloten met een winterbarbecue bij haar ouders.

Jonah neemt Winnie mee naar een mountainbike-event in Arendonk. Een jaarlijkse traditie die hij in ere houdt met zijn vrienden. Winnie leert zijn 'natuurlijke habitat' kennen. En de kijker kan zich ongetwijfeld nog herinneren van ex-deelnemer Victor vorig jaar, dat dat iets speciaals is, in Arendonk.

'Blind Getrouwd: Naspel' blijft in haar kot met Lothar, Jonah, Laura en Sarah Hertens

Tatiana en Lothar beslisten als eerste koppel over hun toekomst, Lothar komt met veel plezier over hun avontuur praten met Sean en Bab. Van Jonah willen ze heel graag weten wat er precies gebeurde toen hij samen met Winnie buiten het bereik van de camera's glipte. Nadat Laura en Sonny een moeilijke tijd achter de rug hebben, lijkt de korte scheiding hen deugd gedaan te hebben. Bab en Sean polsen bij Laura hoe zij de toekomst ziet.

