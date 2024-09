Losse flodders of raak schot? Verrader Jonatan onder vuur in 'De Verraders'

De spanning in 'De Verraders' bereikt vanavond een nieuw hoogtepunt. Verrader Jonatan komt voor het eerst onder vuur te liggen, en de bondgenoten beginnen hun twijfels te uiten aan de ronde tafel.

Wouter Torfs neemt voorzichtig het woord. “Ik besef dat ik mezelf hierdoor in een kwetsbare positie breng, maar Jonatan is als verrader genoemd”, klinkt het bij Wouter. Jonatan zelf valt volledig uit de lucht. “Ik dacht huh? Vanwaar komt dit plots? Niemand heeft ooit mijn naam gezegd. Er werd nooit een verwijzing naar mij gemaakt”, klinkt het bij Jonatan. Astrid Stockman is alvast niet akkoord en gaat in de tegenaanval. “Ik ga open zeggen: dat is een plan waar ik mij niet achter schaar! Ik voel mij nu gemanipuleerd!” klinkt het. Zijn het losse flodders of schieten de bondgenoten raak?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

'De Verraders', vanavond, zondag 22 september, om 19u55 bij VTM en op VTM GO.