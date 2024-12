Limburgse Rhiannon laat niemand onberoerd in 'Dag & Bedankt'

Voor de Limburgse Rhiannon heeft haar verrassing in 'Dag & Bedankt' een bijzondere betekenis. Bart Appeltans mocht zich volledig laten gaan in het huis van haar grootouders.

Rhiannon verloor haar moeder toen ze amper vijf jaar oud was en vond samen met haar twee zussen een warm nest en veilige haven bij haar ‘bonnie’ en ‘pieke’. 'Zo plots dat we hier mochten komen wonen, zo plots ga ik het huis ook uit. Het voelt een beetje als afscheid', vertelt een emotionele Rhiannon. 'Spijtig genoeg hebben we dat al genoeg moeten doen, dus ik wil geen afscheid nemen. Ik zal altijd op onverwachte momenten mee eten. Nu is het tijd om te rusten, te genieten en eindelijk tijd voor jullie zelf.'

