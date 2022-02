Likkebaarden op Sergio's reünie: reisgezellen blikken terug op onvergetelijk avontuur

Afgelopen weken trok Sergio Herman door Europa en daarbuiten op zoek naar nieuwe smaken en verrassende producten. Zeven bekende gasten reisden met hem mee. Het werden roadtrips naar Kroatië, Spanje, Zweeds Lapland, Nederland, Faeröer, Marokko en Griekenland vol smaak, avontuur en emotie.

Nu dinsdag 22 februari nodigt Sergio zijn reisgezellen uit in Zeeland. Hij schotelt hen een nieuw zevengangenmenu voor, waarin elke gang een bestemming of land vertegenwoordigt. Terwijl ze samen terugblikken op hun culinaire ervaringen, de wildste avonturen en hun leukste herinneringen worden ze omver geblazen door Sergio’s interpretatie van de lokale gerechten.

Tijdens het diner krijgt reisgenoot Axel Daeseleire een belangrijke rol als maître van dienst en moet hij ook voor de bijhorende aperitief en wijnen zorgen. Al arriveert hij ‘een tikkeltje’ te laat, tot grote ergernis van Sergio. 'Het enige probleem is dat onze grote vriend Axel er nog niet is en hij zorgt voor de drank. Dat is toch niet te geloven man', vertelt Sergio wanneer Axel als enige gast nog ontbreekt bij de start van het etentje. En ook tijdens het dekken van de tafel gaat Sergio voor niets minder dan perfectie en moet Axel een tandje bijsteken: 'Ga je de TGV een keer op gang trekken? Je zou beter een maandje bij mij komen werken in het restaurant, dan leer je wat timing is.'

Tijdens het eten wisselen Sergio’s reisgezellen onvergetelijke ervaringen uit. Zo kregen Jeroen Meus en Sergio authentieke kooklessen in Kroatië, zal Anna Drijver zich de hete zee in Griekenland voor eeuwig herinneren, leerde Kürt Rogiers iedereen wat 'kristalliseren' is, proefde Wim Lybaert de beste paling van heel Nederland en stond Regi doodsangsten uit in een Spaanse grot op zoek naar kaas. 'Ik heb mijn leven geriskeerd voor een kaas maar gelukkig was het wel een interessante kaas', lacht Regi. Voor Ella, die vooral de film en acteerwereld goed kent, was een reisprogramma duidelijk een andere ervaring: 'Doorheen onze reis gingen we met z’n tweeën kamperen in een tent maar ik dacht: ze komen ons straks wel halen en dan gaan we op hotel. Maar plots droop de productie af en waren we écht gewoon met twee alleen aan een meer', lacht Ella.

'Sergio Over De Grens', dinsdag 22 februari om 21.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.