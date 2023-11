Lieven Scheire waagt zich in 'Universum Coppens' en vergaat van de stress

Lef, precisie en stalen zenuwen. Zaterdag 11 november wagen drie gloednieuwe teams zich aan de ultieme race tegen de klok in 'The Big Bang'.

De uitdagers van dienst? Thomas Smith & Begijn Le Bleu, Leen Dendievel & Lynn Van Den Broeck en Jeroen Baert & Lieven Scheire. Die laatste was eerder te zien als wetenschapper in 'Code van Coppens' en 'Het Lichaam van Coppens', maar stapt nu voor het eerst zélf het avontuur in. 'Ik ga om de 5 minuten een wetenschappelijke uitleg beginnen', lacht Lieven. Maar het lachen vergaat hem snel wanneer hij een evenwichtsbalk op hoogte moet trotseren. 'Ik dacht dat ik dapper was, dit is officieel eng. Heb ik al gezegd dat dit niet leuk is? Ik ga zo gillen als ik val!', roept Lieven terwijl hij doodsangsten uitstaat. 'Ik heb Lieven nog nooit zo gestrest gezien', klinkt het bij de broers achter de schermen. Wie kan als eerste het ultieme doel bereiken en de megaballon laten knallen?

'The Big Bang', zaterdag 11 november om 20.30 uur bij VTM en op VTM GO.