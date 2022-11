Lieven Scheire ontpopt zich tot true crime investigator in 'Ons DNA'

Donderdag 24 november duiken Frances Lefebure en Lieven Scheire opnieuw in de wondere wereld van 'Ons DNA'. Frances zet samen met Tris de familiezoektocht naar haar biologische vader verder, Lieven kijkt in de genen van ex-wereldkampioen Niels Albert en het duo komt meer te weten over hoe DNA gebruikt wordt op een crime scene.

Lieven gaat langs bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. 'Hier wordt van alles onderzocht: kogelinslagen, kruitsporen, textielvezels… maar ik ben hier uiteraard voor de afdeling DNA-onderzoek', vertelt Lieven. Daar mag hij mee de bewijsstukken uit een anonieme zedenzaak onderzoeken. 'Ik heb nog nooit zo intens naar iemand anders zijn zaad staan kijken', lacht Lieven. De afgenomen stalen vergelijken ze vervolgens met een databank en sporen uit andere cases in de hoop een match te vinden. DNA is dus een krachtig wapen voor gerecht en speurders, zelfs wanneer het dossier al verschillende jaren oud is. 'Je kan filosoferen over de bekendste cold case in België: de Bende van Nijvel. We hebben daar DNA van en als dat onderzocht zou mogen worden, zouden we wellicht snel weten wie ze waren. De vraag is alleen of het op tijd zal zijn, want deze zaak verjaart in 2025', vertelt Lieven.

Mensen identificeren op basis van DNA is niet alleen interessant voor true crime en cold cases maar ook voor nabestaanden. Zo ontmoet Frances Michele, wiens vader omkwam bij de mijnramp in Marcinelle. 262 mensen verloren het leven en 17 lichamen konden niet geïdentificeerd worden. Eén daarvan is de papa van Michele. 'Het ergste is dat wanneer ik bloemen kom leggen op het kerkhof, ik niet eens weet op welk graf ik ze moet leggen. Dus ik leg er 17, op elk graf één, in de hoop dat hij er eentje krijgt', vertelt Michele. Vroeger konden de lichamen niet geïdentificeerd worden maar de huidige DNA-technieken zouden nu voor een doorbraak moeten zorgen. Krijgt Michele na meer dan 60 jaar duidelijkheid over het graf van zijn vader?

In de podcast 'Mijn DNA Achterna', kunnen luisteraars het verhaal van Niels De Vos volgen. Niels en zijn vrouw hebben een kinderwens, maar de kans bestaat dat hun kinderen doof geboren worden door een genetische afwijking. Niels laat daarom zijn DNA onderzoeken. In afwachting van de resultaten verdiept hij zich in de wereld van de doven en de dovengemeenschap. Ook wetenschapsexpert Lieven Scheire geeft in de podcast meer duiding over DNA en erfelijkheid.

