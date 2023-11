Leven ze nog lang en gelukkig? De voorlaatste aflevering van 'Blind Getrouwd'

Leven ze nog lang en gelukkig? Emma en Emile en Mathieu en Isabelle beslissen of ze getrouwd blijven, of scheiden Voorlaatste aflevering van 'Blind Getrouwd'.

Dé hamvraag in de voorlaatste aflevering van 'Blind Getrouwd': blijven Emma en Emile, en Mathieu en Isabelle getrouwd of besluiten ze te scheiden? Voor deze twee koppels loopt het experiment ten einde op maandag 20 november. Fleur en Alexander, en Jolien en Brecht, genieten ondertussen nog even van hun laatste momenten samen en beslissen pas in de laatste aflevering of er een happily ever after in zit.

Emma en Emile, en Mathieu en Isabelle, herbeleven de voorbije 7 weken in hun hoofd wanneer ze enkele dagen gescheiden doorbrengen en de moeilijke knoop voor zichzelf proberen doorhakken. 'Hoe dichter je bij het beslissingsmoment komt, hoe moeilijker het wordt', klinkt het bij Emile. 'De laatste weken was het lastiger in m’n hoofd omdat het niet eenvoudig was de beslissing te maken, ik geef dat eerlijk toe. Maar nu de beslissing is gemaakt en m’n speech is geschreven, is het wél een makkelijk moment. Maar het was dus niet op 1, 2, 3 beslist'. Het is erop of eronder, voor Emma en Emile.

Ook Mathieu en Isabelle brengen eerst even enkele dagen apart door om alles rustig op een rijtje te kunnen zetten. En dat doet beiden merkbaar deugd. 'Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen 7 weken, ondanks de moeilijke momentjes die er soms waren', zegt Mathieu. 'Ik heb hier hier veel uit geleerd, op heel veel vlakken. Nu ik aan het einde van het experiment ben, is het makkelijker om terug te kijken dan wanneer ik er middenin zat.' Zit een toekomst samen er alsnog in voor Mathieu en Isabelle?

'Blind Getrouwd', maandag 20 november om 20.35 uur op VTM.