'LEGO MASTERS': 10 cijfers om van te duizelen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Niet alleen doen mensen thuis - groot en klein - massaal mee aan de thuisopdrachten van 'LEGO MASTERS', ook nog enkele andere cijfers zijn impressionant te noemen.

Een leuk overzicht!:

De deelnemers vonden tijdens de opnames (die reeds achter de rug zijn) blokjes in alle kleuren, vormen en formaten in de brick shop in de studio: daar lagen maar liefst 2,5 miljoen blokjes te wachten om gebruikt te worden!

In totaal werd er tijdens deze reeks van 'LEGO MASTERS' 121 uur gebouwd.

Gemiddeld bouwden de deelnemers 14,9 uur per aflevering.

De kortste opdracht duurde 10 minuten, de langste 28 (!) uur.

De reeks telt 25 draaidagen.

De draaidagen duurden gemiddeld 10 tot 12 uur, inclusief alle breaks.

Gemiddeld werden 1800 LEGO-blokjes per bouwwerk gebruikt.

1300 mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen, waaruit 8 duo’s de finale selectie haalden.

Ondertussen stuurden reeds 15.600 fans op Instagram onder #wijzijnLEGOmasters een foto of video door van hun bouwwerk, na de home challenge die Kürt Rogiers deelde na elke aflevering.

'LEGO MASTERS' haalt gemiddeld 852.784 kijkers, goed voor een marktaandeel van 37,2% (VVA 18-54; live +7). Op de jongere doelgroep VVA 18-44 scoort het programma zelfs 46,6%.

In de vierde aflevering op zaterdag 2 mei om 20.20 uur bij VTM, moeten de zes overgebleven duo’s hun droomappartement bouwen, bestaande uit maar liefst drie verdiepingen. De duo’s krijgen hiervoor 11 uur de tijd en moeten niet alleen al hun fantasie en bouwtalent inzetten. Er wordt immers ook een beroep gedaan op hun architectonische inzicht. Eén bouwer zit er behoorlijk doorheen. Gaat dat het team de kop kosten?

'LEGO MASTERS', zaterdag 2 mei om 20.20 uur bij VTM.