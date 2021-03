Lego-kunstenaar Dirk Denoyelle heeft iets te bieden in 'Stukken van Mensen'

Kunstenaar en cabaretier Dirk Denoyelle was in een vorig leven stemmenimitator, maar tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met het bouwen van Lego-kunstwerken.

Hij komt in 'Stukken van Mensen' de hoofden van het komische filmduo Laurel en Hardy verkopen. 'Er zijn maar 20 certified Lego-professionals in de wereld en ik ben daar al 11 jaar één van', vertelt Dirk. In de hoofden van het onafscheidelijke duo zitten maar liefst 8500 blokjes en Dirk werkte er meer dan 80 uur aan: 'Je moet toch drie weken tot een maand werk per hoofd rekenen en er zitten een paar duizend euro aan Legoblokjes in. Ik wil dan ook niet onder de 5000 euro gaan.'

Lien uit Edegem won vier jaar geleden een kunstwerk op een tombola en ze hoopt dat het geluk ook vandaag weer aan haar kant staat. Zij wil een mooi bedrag voor haar paneel van de Brusselse kunstenaar Denis Meyers. Meyers schilderde en tekende onder meer de binnenkant van het oude Solvay-gebouw in Elsene helemaal vol. Dit paneel kon nog gered worden uit een bureau voor het werd afgebroken. Dealer Sofie blijkt Lien erg goed te kennen, want ze is meter van Liens dochtertje. Maar krijgt Sofie ook de kans om het stuk te kopen of gaat iemand anders er mee aan de haal?

Roos uit Brugge is met haar (bijna) 80 jaar de oudste verkoopster van dit seizoen. Ze kijkt er al lang naar uit om haar voorwerp te verkopen, want ze heeft bijzondere plannen voor het geld dat ze vandaag hoopt te krijgen: een groot verjaardagsfeest voor de hele familie. Het stuk dat moet opbrengen is een tapijt met een ontwerp van Octave Landuyt. Roos heeft alvast een extra troef in handen: het tapijt is een épreuve d'artiste en dus uniek.

Pieter uit Brugge kocht een jaar geleden samen met zijn vriendin een huis en op zolder stonden zes bijzondere stoelen en die komt hij nu verkopen: een set Bikinistoelen van Eames uit de jaren '60, mét originele bekleding.

'Stukken van Mensen', maandag 15 maart om 21.35 uur op Play4.