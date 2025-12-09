Leander doet opvallende bekentenis bij Ellen: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen'

Je zou het hem niet aangeven, maar op woensdag 10 december doet Leander Ellen een ontboezeming: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen. En als je niet ballsy genoeg bent, is het wel heel moeilijk om een meisje te vinden.'

Leander wil zijn verleiding-skills even testen op Ellen. Al is dat eigenlijk niet meer nodig nu. Of toch wel?

Na vier weken samenwonen zien de koppels elkaar voor het eerst sinds de huwelijksreis terug op de tweede dinner party. Daarna kruipen ze weer de sofa in voor een goede babbel met de experten. Vooral Goedele Liekens zit met enkele prangende vragen…

