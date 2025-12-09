Leander doet opvallende bekentenis bij Ellen: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen'

Je zou het hem niet aangeven, maar op woensdag 10 december doet Leander Ellen een ontboezeming: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen. En als je niet ballsy genoeg bent, is het wel heel moeilijk om een meisje te vinden.'
Leander wil zijn verleiding-skills even testen op Ellen. Al is dat eigenlijk niet meer nodig nu. Of toch wel?
Na vier weken samenwonen zien de koppels elkaar voor het eerst sinds de huwelijksreis terug op de tweede dinner party. Daarna kruipen ze weer de sofa in voor een goede babbel met de experten. Vooral Goedele Liekens zit met enkele prangende vragen…
'Blind Getrouwd', woensdag 10 december om 20.35 uur op VTM en VTM GO.
Woensdag 10 december 2025 om 20u40 »
Ellen neemt Leander mee op uitstap naar haar ouders. Ian is intussen op missie in het buitenland en Maité zoekt haar vriendinnen op. Nadat Frances de trouwfoto's van Paulien en Kim onthult, is het tijd voor een tweede diner party en sofagesprek.
Donderdag 11 december 2025 om 16u35 »
Vrijdag 12 december 2025 om 23u40 »
Maandag 15 december 2025 om 21u10 »
Ziggy en Sien onthullen eindelijk hoe het tussen hen zit tijdens de dinner party. Op de sofa zorgen ze, samen met de andere koppels, voor nieuwe inzichten. De experten delen uitdagende opdrachten uit en oude trouwbeelden halen emoties boven.
Dinsdag 16 december 2025 om 16u35 »
