Laurent Bailleul kijkt zijn eigen demonen diep in de ogen in 'Kung Fu Helden'

De slopende combinatie van de hitte, het vroege opstaan en de genadeloze trainingen beginnen hun tol te eisen bij de 'Kung Fu Helden' - en dat al op dag drie.

Maar wat misschien nog zwaarder weegt, is het isolement. Vooral de telg van de groep, Arno Van Impe (Arno The Kid), heeft het er moeilijk mee. 'Ik mis thuis. Mijn vriendin en ik zijn de afgelopen jaren 24/7 bij elkaar geweest', vertelt Arno. 'Het begint lang te duren. Geen contact hebben met mensen die je graag ziet, dat vind ik heel moeilijk.'

Toch moeten de studenten voort. Er staat hen een meedogenloze training van Master Yan Lei te wachten: Kung Fu- technieken met zware zandzakken in hun nek. Nog voor hij de groep bereikt, voelt Laurent Bailleul (Guga Baúl) de spanning al stijgen. 'Als hij nog maar de trap afkomt, word ik al ambetant vanbinnen. Maar hoe zeer ik hem ook vervloek, ik ben ook wel dankbaar dat we van hem mogen en kunnen leren.' Tijdens een Tea Time-sessie met master Heng Yi ontdekt Laurent dan ook hoe hij beter met kritiek kan omgaan - misschien wel zijn grootste uitdaging tot nu toe.

Een confronterende meditatiesessie over het verleden maakt oude emoties los. Sabine Hagedoren blikt terug op het verlies van haar man. 'Toen Jurgen net gestorven was, stonden er veel mensen voor me klaar en dat was ook nodig', vertelt ze. 'Gaandeweg word je sterker en wordt de hulp minder, maar dat is ook normaal. Het leven gaat voort voor iedereen. Ik probeer eerst alles zelf op te lossen en bij momenten is dat niet meer haalbaar. In plaats van sneller een hulplijn in te schakelen, blijf ik in rondjes draaien of begin ik te panikeren of te zagen op mezelf. Ik moet echt leren dat ik hulp mag vragen.'

'Kung Fu Helden', maandag 24 maart om 20.40 uur bij VTM.