Lachen naar het vogeltje in 'FC De Voorzitters'

De vierde aflevering van 'FC De Voorzitters' heeft niet veel om het lijf, letterlijk dan. Voorzitter Eddy stoomt zijn ploeg immers klaar voor de shootout van het jaar: de fotoshoot voor hun naaktkalender.

'Lachen naar het vogeltje' krijgt zo een hele nieuwe dimensie in Sint-Antelinks.

In Sint-Lenaarts organiseert voorzitter Jos de maandelijkse papierslag om de clubkas te spijzen. Jos weet waarvoor hij het doet, want het brengt elk jaar zo’n 28.000 euro op.

En Peter Boeckx maakt kennis met Bart De Troetsel, voorzitter en eigenaar van Nielse SV. Zijn ploeg speelt in derde provinciale. De club, bijgenaamd de put, ligt letterlijk in een put waar vroeger gebaggerd werd voor klei. Toen de club dreigde te verdwijnen, kocht Bart de club en de gebouwen. Hij legde meteen met eigen middelen een kunstgrasveld aan. Bart runt de club zoals zijn bedrijf, een groothandel in bier, water en frisdranken dat hij erfde van zijn vader. Nielse SV bestaat al meer dan 100 jaar en het stadion draagt ondertussen al 12 jaar zijn eigen naam. Naast voorzitter is hij ook nog delegee, jeugdtrainer, bedrijfsleider en sponsor van Beerschot. Van het wassen van de truitjes tot het kuisen van de kabines, niets is hem teveel gevraagd.

'FC De Voorzitters', woensdag 5 februari op Play4 en GoPlay.