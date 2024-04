Laatste 'Wij Zijn Europa' is in de Baltische staten

In de laatste aflevering van 'Wij Zijn Europa' peilen Lieve en Marij naar de gespannen relatie van de Baltische volkeren met grote buur Rusland.

Ze duiken onder in het vrijwillige vrouwenleger in Estland en bezoeken Narva, een stadje op de Russische grens. ​ Ze maken kennis met de nationale trots van de Letten en ontmoeten de gevluchte bezielster van Meduza, het grootste onafhankelijke Russischtalige nieuwsplatform. En in Litouwen ontdekken ze, in het zog van Wit-Russische vluchtelingen, de nieuwe Muur van Europa.

