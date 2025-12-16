Deze 6 toppers strijden in de finaleweek om de titel 'De Slimste Mens ter Wereld 2025'!
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Bom dia... en wat voor een bom! De locatie van het nieuwe seizoen van  'De Mol' is bekend

Laatste test voor 'Blind Getrouwd'-koppels: romantisch weekendje of definitieve barsten?

dinsdag 16 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Binnen enkele dagen nemen de 'Blind Getrouwd'-koppels één van de belangrijkste beslissingen in hun leven: is de liefde tussen hen voldoende gegroeid om geringd te blijven of zetten ze een punt achter hun huwelijk?

Maar voor ze beslissen of ze samen verder gaan of niet, heeft Frances Lefebure nog een verrassing: een romantisch (?) weekendje weg.


Paulien en Kim gaan luxueus glampen in de Kempen. Dé ideale plek om in de natuur aan het craften te gaan: ze maken een herinneringsboekje van al hun 'Blind Getrouwd'-avonturen van de voorbije weken. 'Het is supertof om zo’n doosje te openen met allemaal herinneringen die je eigenlijk al lang vergeten was. Dat katapulteert je meteen terug', klinkt het bij Paulien.


Ian en Maïté ontkoppelen in the middle of nowhere in een huisje in Zeeland. Al hopen we dat we ontkoppelen, niet letterlijk moeten nemen…

'Blind Getrouwd', woensdag 19 december om 20.35 uur op VTM en VTM GO.


Blind getrouwd op tv
Woensdag 17 december 2025 om 21u10  »
VTM
De laatste dagen samenwonen breken aan. Bij Ian en Maïté loopt het stroever wanneer Bailey langskomt. Kim en Paulien roepen expert Lennart in voor hun ultieme date, waar laatste twijfels op tafel moeten.
Vrijdag 19 december 2025 om 23u40  »
VTM
De laatste dagen samenwonen breken aan. Bij Ian en Maïté loopt het stroever wanneer Bailey langskomt. Kim en Paulien roepen expert Lennart in voor hun ultieme date, waar laatste twijfels op tafel moeten.
Donderdag 18 december 2025 om 16u35  »
VTM
De laatste dagen samenwonen breken aan. Bij Ian en Maïté loopt het stroever wanneer Bailey langskomt. Kim en Paulien roepen expert Lennart in voor hun ultieme date, waar laatste twijfels op tafel moeten.
Maandag 22 december 2025 om 21u05  »
VTM
Ian, Maïté, Kim en Paulien keren terug van hun ultieme date. Kim en Paulien beslissen of ze verder als koppel willen. Maïté en Ian brengen nog enkele dagen apart door, terwijl Ellen en Leander een nog niet besproken onderwerp op tafel gooien.
Dinsdag 23 december 2025 om 16u40  »
VTM
Ian, Maïté, Kim en Paulien keren terug van hun ultieme date. Kim en Paulien beslissen of ze verder als koppel willen. Maïté en Ian brengen nog enkele dagen apart door, terwijl Ellen en Leander een nog niet besproken onderwerp op tafel gooien.

