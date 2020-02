Laatste aflevering 'Vandaag over een Jaar': Azzeddine wil vliegen met een Boeing 737

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

In de laatste aflevering van 'Vandaag over een Jaar' ontvangt Cath Luyten deze mensen die op één jaar tijd iets bijzonders wilden presteren. De 25-jarige Azzeddine uit Sint-Niklaas wil piloot worden van een Boeing 737.

Rolstoelgebruiker Wim (40 jaar, uit Gent) wil leren zwemmen en 1500 meter kunnen zwemmen. Dieter (30 jaar, uit Koekelare) zit in de gevangenis en wil vervroegd vrijkomen. En Jonathan (35) en Sven (35) willen samen een kindje adopteren.

Deelnemer in de kijker: Azzeddine (25 jaar) uit Sint-Niklaas: 'Vandaag over een jaar wil ik vliegen met een Boeing 737.'

'Als ik dit niet kan bereiken, dan hoeft het voor mij niet. Ik zie mezelf niks anders doen.'

Toen hij als kind voor het eerst met zijn ouders het vliegtuig nam, wist Azzeddine het: 'ik wil piloot worden'. Terwijl de meeste kinderdromen vervagen na verloop van tijd, werd de wens bij hem alsmaar groter. In zijn tienerjaren ging Azzeddine cargovliegtuigen laden en lossen op de luchthaven. Op die manier verdiende hij geld voor zijn opleiding en was hij dicht bij de vliegtuigen. Inmiddels heeft hij een pilotenbrevet behaald voor kleine, tweemotorige toestellen en staat hij nu op het punt om de grote, laatste stap te nemen. Hij start aan een zware, doorgedreven opleiding om met een Boeing 737 te kunnen vliegen.

Dieter (30 jaar) uit Koekelare - 'Vandaag over een jaar wil ik terug een vrij man zijn.'

'Dat ik het mijn familie heb aangedaan dat ik hier zit, dat is het ergste.'

Op zijn 16de kwam Dieter in contact met drugs. Hij raakte verslaafd en begon zelf te dealen en te stelen. Dieter werd geregeld opgepakt en kreeg korte straffen. Maar de elfde keer besloot de rechter dat Dieter op de blaren moest zitten en werden alle straffen opgeteld. Het zware verdict: een gevangenisstraf van 20 jaar. Inmiddels heeft hij daar al ruim zes jaar van uitgezeten en komt hij in aanmerking voor een vervroegde vrijlating met enkelband. Dieter heeft zich al jaren voorbeeldig gedragen en hoopt dan ook heel hard dat hij terug wordt vrijgelaten. Al was het maar om een rol van betekenis te kunnen spelen in het leven van zijn zoontje.

Wim (40 jaar) uit Gent - 'Vandaag over een jaar wil ik kunnen zwemmen.'

'Ik zwem met anderhalve arm. Het heet schoolslag, maar 't is eerder freestyle.'

Door een zuurstofgebrek bij de geboorte is Wim spastisch aan de vier ledematen. Stappen lukt hem niet, maar aangezien hij wel over spierkracht beschikt, zou zwemmen in theorie mogelijk moeten zijn. Wim heeft het ooit geprobeerd, maar hij kreeg last van watervrees en stopte met oefenen. Twintig jaar later wil hij een nieuwe poging wagen. Hij voelt dat zijn lijf toe is aan sport. Wim hoopt op een jaar tijd niet enkel te kunnen zwemmen, maar zelfs 1500 meter aan één stuk af te leggen. Tonnen doorzettingsvermogen en een ijzeren discipline zullen daarvoor nodig zijn.

Jonathan en Sven (beiden 35 jaar) - 'Vandaag over een jaar willen wij ons adoptiekindje hebben.'

'Het moment dat we te horen krijgen dat er een kind is, zal zo onwezenlijk zijn.'

Jonathan en Sven leerden elkaar kennen op weg naar een holebikamp. Het was liefde op het eerste gezicht en inmiddels zijn ze al 14 jaar een koppel. Beiden hebben een kinderwens en zes jaar geleden startten ze de procedure op om een kindje te kunnen adopteren. Gemiddeld gezien worden er per jaar 25 kindjes geplaatst via binnenlandse adoptie. Jonathan en Sven staan op plaats 18 op de wachtlijst. Ze hopen na een jaar met z'n drietjes bij Cath in de zetel te zitten.

'Vandaag over een Jaar', donderdag 27 februari om 20.40 uur op Eén.